Marvel już wie, jak zakończyć wątek Kanga w MCU. Wszystko układa się w jedną całość

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

PeakPX/Marvel

Reklama

Czy Marvel naprawdę przymierza się do podsumowania i jednocześnie zakończenia wątku Kanga Zdobywcy w MCU? Biorąc pod uwagę, jak wiele spekulacji w tej materii pojawiło się w sieci w ostatnim czasie, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że coś jest na rzeczy. Teraz wśród internautów krąży nowa pogłoska związana z postacią portretowaną wcześniej przez zwolnionego przez Dom Pomysłów Jonathana Majorsa.

Scooper MyTimeToShineHello (siłą rzeczy podchodźmy do poniższych rewelacji ostrożnie) wyjawia, że Marvel "ma już plan dotyczący zakończenia wątku" Kanga w MCU. Nie poznaliśmy co prawda żadnych szczegółów, ale komentatorzy wychodzą z założenia, że wszystkie ostatnie rewelacje na temat postaci Zdobywcy zaczynają się układać w jedną i - co ważniejsze - logiczną całość.

Przypomnijmy, że według innych scooperów Marvel miał rozważać do roli Kanga kapitalnie radzącego sobie w serialu Rozdzielenie Tramella Tillmana, który zastąpiłby Majorsa. Złoczyńca rzekomo pojawi się w Avengers: Doomsday, w którym straci życie z rąk samego Doktora Dooma.

Czy tak w rzeczywistości będzie? Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Trudno jednak założyć, aby Marvel zdecydował się na kompletne porzucenie wątku Kanga, który to zabieg w istotnym stopniu podważyłby spójność i wiarygodność całego MCU.

Wiedzieliście, że postacie MCU mają tyle lat? Oto ich wiek z czasu Infinity War i Endgame

Vision - 3 lata Zobacz więcej Reklama

Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 1 maja przyszłego roku.