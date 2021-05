Marvel - Mefisto all along. Heroes Reborn spuszcza bombę: Szatan [SPOILER], nowy Deadpool!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel dołożył do pieca w wydarzeniu Heroes Reborn: na amerykańskim rynku właśnie zadebiutował 4. zeszyt zasadniczej serii, rzucając nowe światło na całą alternatywną rzeczywistość eventu, w której nigdy nie doszło do powstania Avengers. Dowiedzieliśmy się, że twórcą tego świata jest nie kto inny jak Mefisto; jakby tego było mało, złoczyńca stał się tutaj... Bogiem.

Informowaliśmy Was już, że w tym samym komiksie Doktor Spectrum stanie do pojedynku z Thanosem i dążącymi do zabicia go Grootem i Rocketem Raccoonem (dwaj ostatni wchodzą nie w skład Strażników Galaktyki, a innej kosmicznej grupy - Starjammers). Po tym zwycięskim starciu Spectrum przeprowadził w jednym z kościołów rozmowę z prezydentem USA, Philem Coulsonem, dzieląc się z nim wątpliwościami sprintera Blura co do funkcjonowania rzeczywistości. Choć sam w nie nie wierzy, po debacie bohater wrzucił na tacę kościelną 10-dolarowy banknot, na którym czytelnicy mogą dostrzec wymowny napis: "In Mephisto We Trust".

Coulson zapewnił Spectruma, że wszystko jest w porządku - później obaj usiedli naprzeciwko posągu Mefisto. Na tym jednak nie koniec: w tie-inie zasadniczej serii, Siege Society #1, Blur za uniknięcie śmierci dziękował także marvelowskiemu uosobieniu Szatana ("Thank Mephisto"), by w innym miejscu trzymać płytę z piosenką "Mefisto, chroń królową" (wariacja na temat słynnego "God Save The Queen" Sex Pistols).

Warto przypomnieć, że w głównym uniwersum Marvela Coulson i Mefisto współpracowali już od jakiegoś czasu. Złoczyńca przywrócił nawet dawnego agenta S.H.I.E.L.D. do życia, realizując plan stworzenia grupy, która mogłaby zastąpić Avengers. W tamtym czasie Czarna Pantera i inni Mściciele uznali jednak, że ani Coulson, ani Squadron Supreme nie stanowią dla nich większego zagrożenia. Pamiętajmy również o tym, że w komiksach Mefisto niejednokrotnie tworzył alternatywne rzeczywistości: choćby w słynnej historii ze Spider-Manem, One More Day z 2007 roku.

W USA zadebiutował także inny z tie-inów Heroes Reborn, Young Squadron #1. Pojawił się w nim zupełnie nowy Deadpool, budzący wyraźne skojarzenia z Harley Quinn ze świata DC - używa on podobnej broni i nawet mówi w zbliżony sposób. Koniec końców ta wersja Pyskatego Najemnika została pokonana przez Power Princess i Kid Spectruma. Istotne jest to, że w wydarzeniu widzimy coraz więcej postaci będących pastiszem ikon DC: sama Power Princess to odpowiedniczka Wonder Woman, Hyperion - Supermana, Nighthawk - Batmana, Doktor Spectrum - Zielonej Latarni, Blur - Flasha, itd.

Oto plansze z Heroes Reborn #4 i Young Squadron #1:

Heroes Reborn #4 - plansze