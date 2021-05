Marvel jak MCU - brutalny atak na Thanosa i odrąbana [SPOILER]. Jest też nowy Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Marvelu trwa wydarzenie Heroes Reborn, którego akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie - w tej rzeczywistości nigdy nie doszło do powstania grupy Avengers, a na straży naszej planety stoi Squadron Supreme of America z Hyperionem jako swoim liderem. Do sieci właśnie trafiła zapowiedź 4. zeszytu zasadniczej serii; dojdzie w niej do pojedynku Thanosa z odpowiednikiem Zielonej Latarni, Doktorem Spectrum.

Ten ostatni zostanie pokazany jako kosmiczny policjant, wykorzystujący niezwykle brutalne metody działania. Do zabicia go zostali wynajęci Rocket Raccoon i Groot, za oślepienie chce zrewanżować mu się z kolei jeden ze Strażników, Uatu. Sam Doktor Spectrum w będącej najprawdopodobniej retrospekcją sekwencji weźmie się za łby z uzbrojonym w Pierścienie Nieskończoności Szalonym Tytanem. Podobnie jak Thor w MCU bohater odrąbie Thanosowi rękę dzięki potędze swojego Pryzmatu Mocy i ogromnej broni.

Poznajcie również inne ważne informacje związane z Heroes Reborn:

pojawiły się plansze promujące tie-in zasadniczej serii, zeszyt Weapon X & Final Flight #1; to w nim zobaczymy inną wersję Wolverine'a, nazywanego w tym świecie po prostu Bronią X - Rosomak wchodzi w skład kanadyjskiej grupy Final Flight (wariacja na temat Alpha Flight), która stanie do bitwy z Squadron Supreme;

w rzeczywistości Heroes Reborn II wojna światowa zakończyła się w odmienny sposób: wojska III Rzeszy poddały się tuż po tym, gdy Power Princess (odpowiedniczka Wonder Woman) odcięła głowę Adolfa Hitlera;

z pokazanych w 3. zeszycie głównej serii przygód Blura dowiedzieliśmy się, że do grona sprinterów należy również Śmierć, która przemieszcza się po kosmosie swoim Chopperem Nieskończoności.

Zobaczcie plansze zapowiadające Heroes Reborn #4 i Weapon X & Final Flight #1:

Heroes Reborn #4 - plansze

Heroes Reborn #4 ukaże się w USA 26 maja.