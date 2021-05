Marvel - rzeź X-Menów pod symbolem wolnego świata. Squadron Supreme masakruje; śmierć [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował plansze promujące zeszyt Magneto & The Mutant Force #1, kolejny z tie-inów do zasadniczej serii wydarzenia Heroes Reborn. Z materiałów wynika, że w alternatywnej rzeczywistości, w której nie doszło do powstania Avengers, X-Meni zostali zdziesiątkowani w trakcie wielkiej bitwy z drużyną Squadron Supreme of America, na której czele stoi Hyperion, pogromca Hulka, Galactusa i Ultrona.

W komiksie grupa mutantów pod dowództwem Magneto próbuje wydostać z więzienia Emmę Frost; ta ostatnia zdaje sobie sprawę, że jej uwolnienie ma pomóc w opracowaniu planu pokonania najpotężniejszych herosów. Ze scen retrospekcji dowiadujemy się, że w przeszłości na Wzgórzu Kapitolińskim, na którym mieści się siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych, doszło do starcia pomiędzy Squadron Supreme a X-Menami, którzy wcześniej próbowali pokojowo protestować przeciw przyjęciu ustawy o rejestracji mutantów.

W trakcie tej batalii zginął Charles Xavier aka Profesor X, którego zabiła marvelowska odpowiedniczka Wonder Woman, Power Princess. Wygląda jednak na to, że nawet po swojej śmierci komunikuje się on z Magneto z wymiaru astralnego, namawiając go do próby odbudowania rasy mutantów.

Heroes Reborn: Magneto & The Mutant Force #1 - plansze

Zeszyt Heroes Reborn: Magneto & The Mutant Force #1 zadebiutuje w USA już dzisiaj, 26 maja.