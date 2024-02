Marvel zaktualizował oficjalną chronologię MCU. Gdzie są w niej Marvels i Echo?

Marvel

Marvel w ostatnim czasie poświęca coraz więcej miejsca chronologii MCU. Uporządkowaniu tego zagadnienia miała służyć wydana pod koniec zeszłego roku książka Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, która przedstawiła szczegółową oś czasu uniwersum. Jego chronologia jest także systematycznie aktualizowana na platformie Disney+; najnowsza wersja została uzupełniona o produkcje Echo i Marvels.

Druga z nich zadebiutowała w serwisie 7 lutego. Jej akcja rozgrywa się najprawdopodobniej w połowie 2026 roku, mniej więcej w tym samym okresie co wydarzenia wszystkich filmów i seriali MCU od Ant-Mana i Osy: Kwantomanii począwszy. Wynika to z faktu, że zarówno w Ms. Marvel, jak i w Marvels Kamala Khan wciąż ma 16 lat.

Marvel - zaktualizowana chronologia MCU

1. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie

W sieci pojawiają się spekulacje, że akcja filmu Deadpool & Wolverine będzie rozgrywać się tuż po wydarzeniach ukazanych w Marvels. Z kolei serial Agatha: Darkhold Diaries stanie się okazją do powrotu do przeszłości, najprawdopodobniej bezpośrednio kontynuując wątki ukazane w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Tak natomiast prezentuje się szczegółowa chronologia Kinowego Uniwersum Marvela:

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025

Rok 2010 (w tej części chronologii MCU podajemy rok akcji): zasadnicza część akcji filmu Iron Man

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości

Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).