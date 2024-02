Hulka w Kapitanie Ameryce 4 jednak nie będzie. Mark Ruffalo znów popełnił gafę

Marvel

W niedzielę przez popkulturową część sieci przetoczyła się ważna dla fanów MCU wiadomość: Hulk pojawi się w filmie Kapitan Ameryka 4. Taki obrót spraw zasugerował Mark Ruffalo, odtwórca roli Bruce'a Bannera. W trakcie przeprowadzonej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Santa Barbara sesji Q&A aktor został zapytany przez moderatorkę o to, czy zobaczymy go w Brave New World. Ruffalo skinął wówczas głową i odpowiedział krótkim "Tak".

Prowadząca rozmowę dopytała po chwili, czy gwiazdor MCU może w ogóle o tym mówić; wtedy zdobywca tegorocznej nominacji do Oscara znów odparł: "Tak. To będzie wspaniałe!".

Serwis Variety, powołując się na wiele niezależnych źródeł, wyjawia jednak, że Hulka w Kapitanie Ameryce 4 nie będzie. Ruffalo miał się po prostu pomylić, sądząc, że odpowiada na pytanie o to, czy Brave New World to jedna z następnych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela.

To kolejna potężna gafa związana z filmami Marvel Studios, którą popełnił Ruffalo. W lipcu 2017 roku w wywiadzie dla "Good Morning America" aktor zdradził zakończenie Wojny bez granic, w październiku tego samego roku przypadkowo transmitował pierwsze 20 minut produkcji Thor: Ragnarok (prosto z jej światowej premiery), a w kwietniu 2019 roku, tuż przed wejściem do kin Końca gry, mówił o zakończeniu filmu.

