Marvel Rivals - jak często będą pojawiać się nowi bohaterowie? Ujawniono szczegóły na temat sezonów

Guangyun Chen, reżyser Marvel Rivals, wypowiedział się w rozmowie z serwisem Metro na temat przyszłości tej produkcji, a konkretnie sezonowej zawartości. Zdradził on, że każdy sezon, trwający 3 miesiące, będzie wprowadzał nowe mapy, tryby zabawy oraz bohaterów. Jeśli zaś chodzi o tych ostatnich, to mamy otrzymywać jedną nową postać co sześć tygodni.

Będziemy dzielić każdy sezon na dwie połowy. Każdy sezon trwa trzy miesiące i w połowie każdego sezonu będziemy wprowadzać nowego bohatera.

Chen dodał również, czym kierują się deweloperzy przy wybieraniu kolejnych bohaterów.

Nasz wybór bohaterów będzie pokierowany ogólnym doświadczeniem z rozgrywki lub tematyką, jakiej zamierzamy się trzymać w danym sezonie.

Przypomnijmy, że w Marvel Rivals niedawno wystartował 1. sezon. W pierwszej jego części do gry trafił Pan Fantastyczny i Niewidzialna Kobieta, w drugiej zaś gracze otrzymają możliwość wcielenia się w Ludzką Pochodnię i Stwora.