Marvel - Spider-Man z siostrą ruszą na brata Kravena. Czym naprawdę jest nowy strój Pajączka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Przekazywaliśmy już Wam, że w 61. zeszycie komiksowej serii Amazing Spider-Man zadebiutował zupełnie nowy strój Pajączka. Jak się teraz okazuje, został on wykonany z Niestabilnych Molekuł, niezwykle wytrzymałego i zmieniającego swoje właściwości materiału, który swego czasu stworzył Reed Richards. Co jeszcze bardziej zaskakujące, doczepiono do niego kamery w miniaturowej wersji, które pozwalają na żywo transmitować wszystkie działania herosa. Przyczyna takiego obrotu spraw mogła wprawić czytelników w zdumienie.

Amazing Spider-Man #61 wyjawia, że Peter Parker i jego współlokator, były złoczyńca Boomerang, mają olbrzymi problem z opłaceniem czynszu. W tym samym czasie początkowo bezskutecznie z protagonistą próbuje skontaktować się Norah Winters, szefowa agencji informacyjnej Threats and Menaces (dodajmy, że w tej firmie został niedawno zatrudniony J. Jonah Jameson). Przymuszony pogarszającą się sytuacją finansową Parker ostatecznie oddzwonił do kobiety.

Winters zaproponowała więc Peterowi pracę w jej agencji; miał on dostarczyć Spider-Manowi (Norah nie zna prawdziwej tożsamości Pajączka) nowy kostium, który dzięki całej sieci wbudowanych w niego kamer pozwoli na prowadzenie transmisji z działań herosa. Do przyjęcia propozycji swojego dawnego podopiecznego namawiał nawet Jameson, twierdzący, że taki obrót spraw pozwoli widzom przekonać się, "czym naprawdę jest superbohater".

Pierwsza walka Spider-Mana z Shockerem, Hydro-Manem i Speed Demonem prezentowała się w nietypowy sposób - J. Jonah Jameson nieustannie instruował herosa za pomocą krótkich komunikatów, jak ma się poruszać i co w danej chwili robić. Jakby tego było mało, komunikaty te najczęściej pochodziły z internetowych wpisów fanów postaci.

Marvel ujawnił również, że sama agencja Threats and Menaces w rzeczywistości należy do brata Kravena Łowcy, innego słynnego złoczyńcy, Kameleona. Zostanie on głównym przeciwnikiem Spider-Mana (i jego siostry Teresy, byłej agentki S.H.I.E.L.D., która wraca do świata Pajączka) w historii Chameleon Conspiracy, która będzie pokazywana w zeszytach Amazing Spider-Man #67-69.

Zobaczcie plansze dokumentujące wszystkie powyższe wydarzenia i zapowiedź Chameleon Conspiracy:

Amazing Spider-Man #61 - plansze