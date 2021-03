Marvel - Spider-Man zostanie ojcem? Może o tym przesądzić Mefisto

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wysyła swoim czytelnikom coraz więcej sygnałów w kwestii tego, że Peter Parker aka Spider-Man już niebawem może zostać ojcem - spekulacje w tej kwestii przedstawił na swojej stronie portal Screen Rant. Cała sytuacja wiąże się z powrotem do komiksów o Pajączku postaci Mefisto, który miał swego czasu olbrzymi wpływ w materii potencjalnego rodzicielstwa herosa.

W 2007 roku ukazała się budząca do dziś wielkie emocje historia One More Day, w której Parker zawarł umowę z marvelowskim uosobieniem diabła. Aby ocalić ciocię May, Peter i Mary Jane Watson pozwolili Mefisto na machinacje przy linii czasowej, mające na celu kompletne wymazanie ich małżeństwa. Fani Domu Pomysłów wiedzą też, że złoczyńca ujawnił bohaterom jeszcze jedną prawdę: powstała w wyniku jego działania rzeczywistość sprawiła, że ich córka z przyszłości nigdy się nie urodzi.

W zeszycie Amazing Spider-Man #60, który niedawno ukazał się w USA, zachęcony przez Mary Jane Peter konfrontuje się na poziomie świadomości z Harrym Osbornem aka Kindredem, mówiąc do niego:

Popatrz na mnie. Żadnego małżeństwa. Żadnych dzieci. Ledwo wiążę koniec z końcem.

Niedługo po tej sekwencji, w finale komiksu, nieoczekiwanie pojawiają się Doktor Strange i Mefisto. Pierwszy z nich pyta drugiego, co naprawdę dzieje się z duszą Parkera, na co antagonista reaguje wyłącznie wymownym uśmiechem.

Z zapowiedzi kolejnych odsłon serii wiemy już, że wątek marvelowskiego Szatana odegra dużą rolę w przyszłości Spider-Mana. Screen Rant na tej podstawie spekuluje, iż w tym przypadku może po prostu chodzić o zmianę warunków zawartej z Mefisto umowy, co miałoby doprowadzić do ponownego zawarcia małżeństwa z Mary Jane i urodzenia się ich dziecka.

Amazing Spider-Man #60 - plansze

Warto przypomnieć, że w alternatywnym świecie znanym z serii Renew Your Vows Parker i Watson doczekali się córki o imieniu Annie, która z czasem sama stała się superbohaterką.