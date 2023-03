Batman, Spider-Man i inni herosi Marvela i DC w ponurej Polsce lat 80. To prace naszego rodaka; AI dała czadu!

Kacper Kwiatkowski/Midjourney

Batman, Wonder Woman, Wolverine, Spider-Man, Superman i wielu innych superbohaterów Marvela i DC zameldowało się w nieprzystępnej, aż do bólu ponurej rzeczywistości Polski końca epoki PRL. Choć nie tak znowu mała część Czytelników naEKRANIE.pl nie zna lat 80. XX wieku, dziś, za sprawą pomysłowości naszego rodaka i jego - jak sam to określa - "umiejętności jako takiego dogadania się z AI", chcemy zaproponować Wam wszystkim wejście do swoistego wehikułu czasu, poruszającego się w dodatku w kierunku alternatywnych rzeczywistości.

Kacper Kwiatkowski, reżyser gier i fotograf amator, zainspirowany twórczością legendarnego fotografa Chrisa Niedenthala, postanowił stworzyć grafiki, które pokazywałyby ikony Marvela i DC w realiach Polski lat 80. - w tym celu wykorzystał on działający w oparciu o sztuczną inteligencję program Midjourney. Istotne jest także to, że wydając AI mniej lub bardziej szczegółowe polecenia dotyczące konkretnych grafik Kwiatkowki posiłkował się m.in. odwołaniem do fotografii analogowej.

Superbohaterowie stali się w tak skonstruowanym świecie zwykłymi, ciężko pracującymi ludźmi, choć, jak sami zauważycie, niektórzy z nich będą mieli walny udział w walce z komunistyczną władzą. Zwróćcie choćby uwagę na przemawiającego do tłumu z dachu samochodu Supermana, ściganego przez milicjantów Flasha czy wspinającego się po warszawskim bloku Spider-Mana. A to dopiero początek...

Superbohaterowie Marvela i DC w Polsce lat 80. [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Superbohaterowie w Polsce lat 80.

