MCU na Woodstocku. Hipisi z Marvela i DC wg AI - „zjarany” Thanos i Tony Stark „na fazie”

Will Martins

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną galerią kreacji stworzonych przez sztuczną inteligencję. Mieliśmy tu już wiele nietypowych pomysłów. Pora na kolejny z nich. Jak wyglądaliby herosi z Marvela, DC i innych popkulturowych produkcji jako uczestnicy hipisowskiego festiwalu w stylu Woodstock? Poniższe zestawienie zawiera dość interesujące koncepcje. Co ważne jednak, obrazki są naprawdę ładne, pomysłowe, wielobarwne i bogate w szczegóły. Mamy tu kilku rozpoznawalnych herosów, w udany sposób dostosowanych do obranej konwencji. Część z nich rzeczywiście wygląda jakby błądzili w innym świecie. Tym razem nie za sprawą intergalaktycznej wyprawy, ani skoku do innego wymiaru, a z powodu eksperymentowania ze środkami psychodelicznymi. Woodstock z Deadpoolem, Jokerem i Hulkiem zapewne szybko wymknąłby się spod kontroli i zapewnił jego uczestnikom doznania, których nie dałby najmocniejszy joint.

Popkulturowi hipisi z Marvela DC i innych produkcji

Tony Stark