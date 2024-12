Miley Cyrus z tą piosenką zawalczy o Złoty Glob. Ma szansę na wygraną?

Fot. Materiały prasowe

Miley Cyrus wydała piosenkę Beautiful That Way ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Last Showgirl tuż po tym, jak tytuł został nominowany do Złotych Globów w kategorii Najlepsza Oryginalna Piosenka. Będzie konkurować z utworami z Challengers, Dzikiego robota, Emilii Pérez i Better Man. Piosenkarka jest jedną z autorek tekstu, obok Lykke Li i Andrew Wyatta.

The Last Showgirl - piosenka Beautiful This Way

The Last Showgirl - informacje o filmie

The Last Showgirl opowiada o doświadczonej tancerce, która po trzydziestu latach musi skończyć karierę i zaplanować swoje życie od nowa. W bohaterkę wciela się Pamela Anderson, która za tę rolę otrzymała nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepsza aktorka w dramacie. O nagrodę będzie rywalizować między innymi z Angeliną Jolie i Kate Winslet.

The Last Showgirl zostało wyreżyserowane przez Gię Coppolę, a scenariusz napisała Kate Gersten. W obsadzie oprócz Anderson są również Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, Billie Lourd i Jason Schwartzman. Film ma zadebiutować w kinach w USA 13 grudnia 2024 roku.