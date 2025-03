Marvel zaskakuje! Tak stylowego zwiastuna Thunderbolts* nikt nie oczekiwał

fot. Empire

Marvel Studios zaprezentowało nowy zwiastun filmu MCU pod tytułem Thunderbolts*. Zapowiedź podkreśla, że będzie to prawdziwe kino, ponieważ zarówno reżyser, jak i obsada to osoby doceniane i nagradzane za różnorodne projekty. Na czele stoi reżyser Jake Schreier, znany z uznanych seriali Awantura i Kidding.

Thunderbolts* – zwiastun

Zobaczcie, w jakim stylu audiowizualnym utrzymano nową zapowiedź. Zgadzacie się z opiniami, że ma to więcej charakteru niż ostatnie produkcje Marvela?

Nowy zwiastun Thunderbolts*

Thunderbolts* – nowe informacje

Reżyser w rozmowie z Empire potwierdził, że wieża Avengers należy teraz do Val, w którą ponownie wciela się Julia Louis-Dreyfus. To ona jest odpowiedzialna za zebranie grupy Thunderbolts. W wywiadzie ujawnił również, że zmieniła nazwę budynku na Watchtower, co w tłumaczeniu oznacza Strażnicę.

Wcześniej Florence Pugh zapowiadała, że film Thunderbolts* przypomina nieco kino artystyczne w stylu jakościowego studia A24 – tyle że przypadkiem z udziałem superbohaterów Marvela.

Autorami scenariusza są Eric Pearson, Lee Sung Jin i Joanna Calo, a za kamerą stoi Jake Schreier. Premiera zaplanowana jest na 5 maja 2025 roku.