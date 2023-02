Marvel United: wkrótce nowa odsłona gry z mutantami w rolach głównych

Portal Games

Marvel United to ciesząca się dużą popularnością gra kooperacyjna, w której gracze wcielają się w superbohaterów Marvela i walczą ze złoczyńcami. Cechuje się dużą dynamiką, prostymi zasadami (ale umożliwiającymi zróżnicowane strategie) i sympatycznym wyglądem. Teraz polski wydawca, Portal Games, wystartował z przedsprzedażą nowej gry bazującej na tej samej mechanice. Jest to Marvel United: X-Men.

W tym nowym, samodzielnym tytule gra skupia się na profesorze Charlesie Xavierze i jego tytułowych X-Menach. Gracze mogą stworzyć drużynę, aby zmierzyć się z takimi złoczyńcami jak Juggernaut i Magneto. Jeden z graczy może także przejąć bezpośrednią kontrolę nad złoczyńcą w zupełnie nowym trybie gry.

Marvel United. X-Men - gra

Równocześnie do przedsprzedaży trafiły trzy nowe dodatki do Marvel United: X-Men: Blue Team, Gold Team oraz Deadpool. Pierwsze dwa rozszerzenia wprowadzają tryb 'Drużyna przeciwko drużynie'. W tym formacie gracze są podzieleni na dwie drużyny po dwóch lub trzech graczy (w normalnym trybie jest to gra dla 1-5 graczy). Obie próbują zwyciężyć superzłoczyńcę, ale także rywalizują ze sobą o chwałę za jego pokonanie.

W rozszerzeniu Blue Team przeciwnikiem jest Mister Sinister, zaś w Gold Team Sebastian Shaw. Z kolei dodatek Deadpool daje graczom wiele sposobów na

wprowadzenie nie-tak cichego zabójcy na swoje stoły. W zestawie znajdują się trzy wersje Deadpoola. Może być bohaterem. Może być superzłoczyńcą. Może też być wyzwaniem dla bohaterów, którzy właśnie próbują uratować dzień. Wraz z nim w pudełku znajduje się Bob, agent Hydry.

Elementy z Marvel United: X-Men (Bohaterowie, Złoczyńcy i Lokacje) są kompatybilne z oryginalnym Marvel United i jego zestawami rozszerzającymi.