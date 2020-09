Marvel w końcu potwierdził, że komiksowa ulubienica jest biseksualna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Marvela od lat darzą wielką sympatią postać Kate Pryde, bez dwóch zdań jedną z najciekawszych bohaterek świata X-Menów. Istotnym czynnikiem, który nieustannie wpływa na popularność komiksowej heroiny, jest sposób, w jaki twórcy pokazują jej życie miłosne. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że "Kitty" szczególnym uczuciem obdarza herosów o imieniu "Peter"; jej obiektami westchnień byli m.in. Peter Rasputin (Colossus), Pete Wisdom, Peter Quill (Star-Lord), natomiast w uniwersum Ultimate bohaterka umawiała się także z Peterem Parkerem aka Spider-Manem.

Taki obrót spraw nie zmienia jednak faktu, że z biegiem czasu Pryde stała się jednym z symboli dla społeczności LGBTQ. Wszystko przez jej dwuznaczne relacje z postaciami kobiecymi; dość powiedzieć, że kiedyś zapałała ona uczuciem do znanej z filmu Nowi mutanci Ilyany Rasputin aka Magik, młodszej siostry Colossusa. Dom Pomysłów nigdy jednak nie potwierdził, że Kitty jest osobą biseksualną - aż do teraz.

W zeszycie Marauders #12 Pryde koniec końców powraca do świata żywych; do pokoju, w którym przebywa, po chwili wchodzi Rachel Grey. Obie bohaterki wymieniają się wymownym spojrzeniem, po czym Magik teleportuje je zupełnie gdzie indziej (po teleportacji Kate zafundowała nawet Rachel zrobienie tatuażu na ciele). Kitty koniec końców postanawia podziękować towarzyszce za ich przyjaźń, czyniąc to za pomocą pocałunku - ten ostatni nie pozostawia wątpliwości, jaka relacja łączy Pryde i Grey. Spójrzcie sami:

Marauders #12 - plansze

Komentatorzy w sieci przyjęli powyższą sytuację z entuzjazmem, choć z drugiej strony nie brakuje narzekań, że Kitty nie odnalazła swojej partnerki w osobie Magik.