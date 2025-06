Rola tej aktorki została ograniczona w filmie F1. Jakie wątki wycięto?

fot. Netflix

W lipcu 2024 roku ogłoszono, że gwiazda Bridgertonów Simone Ashley dołączyła do obsady dynamicznego dramatu o Formule 1, gdzie zagrała u boku Brada Pitta i Damsona Idrisa. Aktorka była także widziana na planie podczas kręcenia scen do filmu. Mimo to, jej postać została usunięta z ostatecznego montażu. Choć Simone pojawia się na ekranie przez krótką chwilę, nie ma żadnych kwestii dialogowych.

Reżyser Joseph Kosinski, zapytany o tę zmianę, wyjaśnił, że takie sytuacje zdarzają się w trakcie realizacji każdego filmu.

Często kręci się więcej materiału, niż można wykorzystać, a niektóre wątki fabularne ostatecznie wypadają z ostatecznego montażu.

Aktorka jak dotąd nie odniosła się publicznie do faktu, że jej rola została zredukowana w filmie, chociaż w poprzednich wywiadach określiła pracę nad F1 jako szalone doświadczenie.



Mam bardzo małą rolę, ale jestem wdzięczna, że mogłam być częścią tego filmu. Miałam okazję uczestniczyć w wielu Grand Prix. Myślę, że nigdy już nie przeżyję czegoś podobnego.”

