Marvel Zombies, Wonder Woman 1984 i inne - zobaczcie nowe, superbohaterskie figurki z nowojorskich targów

New York Toy Fair to targi zabawek, których tegoroczna edycja odbyła się w ubiegły weekend. Wśród wielu wystawców nie mogło zabraknąć firmy Funko, słynącej ze swoich popkulturowych figurek z charakterystyczną, wielką głową. Tym razem zabawkarski gigant zaprezentował figurki inspirowane takimi produkcjami jak The Boys, Wonder Woman 1984, Spider-Man: Daleko od domu oraz gry wideo o Avengersach. Możecie je obejrzeć poniżej.

Ponadto na targach zaprezentował się inny gigant, czyli Hasbro. W ofercie firmy znalazły się figurki z serii X-Men od 20th Century Fox. Co ciekawe koncern już wcześniej prezentował różne zabawki związane z X-Men, jednak do tej pory nie miał praw do korzystania z wizerunku postaci zaprezentowanych w widowiskach Foxa. Wśród figurek znajdziemy między innymi Mystique oraz Cable'a. Ich zdjęcia możecie również obejrzeć w poniższej galerii.

Hasbro - figurki z New York Toy Fair