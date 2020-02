Baby Yoda z The Mandalorian jako animatroniczna zabawka. Zobacz ją w akcji

Baby Yoda z serialu The Mandalorian od swojego pierwszego pojawienia się w produkcji Disney+ zdobył ogromną sympatię fanów i w krótkim czasie stał się prawdziwym, popkulturowym fenomenem. Co jakiś czas na rynku pojawiają się nowe zabawki wzorowane tą postacią. Teraz czas na kolejną. W programie Good Morning America przedstawiono animatroniczną figurkę przedstawiającą Baby Yodę, którą przygotowała firma Hasbro. Uszy zabawki poruszają się w górę i dół a głowa z boku na bok. Co jakiś czas figurka wyciąga również dłoń, aby użyć Mocy. Według Hasbro dotknięcie głowy Baby Yody aktywuje ponad 25 kombinacji ruchu i dźwięku. Już ruszyła przedsprzedaż zabawki. Kosztuje ona 60 dolarów, a w zestawie znajduje się również stylowy naszyjnik dla figurki. Poniżej możecie zobaczyć prezentację zabawki.

