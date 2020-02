Wonder Woman 1984 - bohaterka w złotej zbroi na nowym zdjęciu

Wonder Woman 1984 to kontynuacja widowiska Wonder Woman z 2017 roku opowiadającego o losach znanej z kart komiksów DC tytułowej bohaterki będącej księżniczką Amazonek. W głównej roli ponownie zobaczymy Gal Gadot, a za kamerą stanie twórczyni pierwszej części, Patty Jenkins.

Do sieci trafiło zdjęcie z bohaterką w nowej złotej zbroi oraz projekty figurek Funko POP!, gdzie możemy też zobaczyć ukryty cień jednej z antagonistek, którą z komiksów znamy jako Cheetah. W obsadzie widowiska są też Pedro Pascal, Chris Pine i Kristen Wiig. Zobaczcie sami:

Źródło: Funko POP!

Wonder Woman 1984 wejdzie na ekrany kin 5 czerwca przyszłego roku.