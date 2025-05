Wielki plan Lexa Luthora. Oto, jak pogrąży Supermana [TEORIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Do premiery Supermana pozostało jeszcze trochę czasu, a o produkcji Jamesa Gunna nadal nie wiadomo zbyt wiele. Ma być to opowieść o Człowieku ze stali, która nie jest origin story, ale Superman to nadal stosunkowo nowa postać w świecie DCU, w którym istnieją też już inni superbohaterowie. Szczegóły fabuły są utrzymywane w tajemnicy, a pobieżny opis nie daje pełnego poglądu na to, czego można się po filmie spodziewać. Tu z pomocą przychodzi nowa teoria fanów, która pojawiła się po premierze pełnego zwiastuna.

Z kimś takim Punisher jeszcze nie walczył. To ONA zagrozi mu w MCU?

Konieczne jest w tym wypadku przypomnienie opisu fabuły nadchodzącego filmu Jamesa Gunna:

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

fot. materiały prasowe

Superman to nowa postać w świecie DCU, w którym Justice Gang zdaje się funkcjonować od jakiegoś czasu, a ludzie nie są zdziwieni istnieniem superbohaterów i nadprzyrodzonych istot. To nie oznacza jednak, że wiedzą o Człowieku ze stali absolutnie wszystko. Wskazuje na to zwiastun, gdzie kwestionowane są choćby motywacje stojące za Clarkiem Kentem. Chłopak z Kansas chce po prostu czynić dobro, ale łamie przy tym przepisy międzynarodowe i budzi niepokój na świecie w związku ze swoją przynależnością i celami. Po drugiej stronie barykady mamy za to Lexa Luthora, czyli potężnego miliardera i człowieka obsesyjnie zazdrosnego o uwielbienie, którym cieszy się Superman. Teoria wskazuje na to, że Lex będzie próbował wykorzystać pochodzenie Supermana do odwrócenia ludzi od niego.

Pełny zwiastun pokazał Lexa w towarzystwie The Engineer oraz Ultramana w Fortecy Samotności, czyli kryjówce Supermana. Chociaż widzimy Krypto stawiającego opór, to z innych materiałów promocyjnych wiemy, że atak Luthora się powiedzie, a ofiarą padnie kilka robotów Supermana - dowodem na to jest ujęcie, gdzie Człowiek ze stali trzyma jednego z nich w swoich ramionach i płacze nad jego losem.

fot. DC Studios

Warto się też odnieść do słów, które padają z ust Luthora w kwestii Supermana:

To nie żaden człowiek. To dziwne "coś". I z jakiegoś powodu znalazł się na ustach całego świata.

Bardzo prawdopodobne, że świat nie wie o tym, że Superman jest kosmitą. Mogli po prostu uznać, że Człowiek ze stali posiada specjalne umiejętności jak inne postaci znane w tym świecie, jak np. Mr. Terrific lub Hawkgirl. Wyjawienie prawdziwej tożsamości Supermana przez Luthora mogłoby sprawić, że więcej osób przestałoby ufać Clarkowi i postrzegać go jako zewnętrzne zagrożenie.

Najgorsze rzeczy, które Lex Luthor zrobił w komiksach [TOP 10]