Nowa animacja Marvela wielkim hitem. Ludzie kochają zombie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Jeszcze kilka lat temu Marvel Studios kojarzyło się głównie z produkcjami przeznaczonymi dla całych rodzin. Tymczasem projekty skierowane wyłącznie dla dorosłych zaczynają odnosić ogromne sukcesy. Deadpool & Wolverine zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office, Daredevil: Odrodzenie otrzymał zielone światło na kolejny sezon, a i Marvel Zombies, pierwsza animacja Domu Pomysłów tylko dla dorosłych, okazuje się być dużym sukcesem.

W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem

Według źródeł The Direct, Marvel Studios jest bardzo zadowolone z wyników nowego serialu animowanego i już myśli o potencjalnych kolejnych historiach, które można opowiedzieć w świecie, w którym znani herosi zostali zmienieni w krwiożercze bestie. To samo źródło twierdzi, że Marvel Zombi są większym sukcesem od 1. sezonu A gdyby...? a nawet znakomicie ocenionego X-Men '97, które w ciągu pięciu dni od premiery zdobyło 4 mln wyświetleń.

W ciągu każdego z pierwszych trzech dni od premiery, Marvel Zombies zajmowało 1. miejsce na liście dziesięciu najchętniej oglądanych produkcji w Disney+.