Nowa animacja Marvela wielkim hitem. Ludzie kochają zombie
Żywe trupy mimo upływu lat nie wychodzą z mody, a zainteresowanie publiczności wcale nie słabnie. Marvel Zombies, pierwszy serial animowany Marvela tylko dla dorosłych, to duży hit.
Jeszcze kilka lat temu Marvel Studios kojarzyło się głównie z produkcjami przeznaczonymi dla całych rodzin. Tymczasem projekty skierowane wyłącznie dla dorosłych zaczynają odnosić ogromne sukcesy. Deadpool & Wolverine zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office, Daredevil: Odrodzenie otrzymał zielone światło na kolejny sezon, a i Marvel Zombies, pierwsza animacja Domu Pomysłów tylko dla dorosłych, okazuje się być dużym sukcesem.
W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem
Według źródeł The Direct, Marvel Studios jest bardzo zadowolone z wyników nowego serialu animowanego i już myśli o potencjalnych kolejnych historiach, które można opowiedzieć w świecie, w którym znani herosi zostali zmienieni w krwiożercze bestie. To samo źródło twierdzi, że Marvel Zombi są większym sukcesem od 1. sezonu A gdyby...? a nawet znakomicie ocenionego X-Men '97, które w ciągu pięciu dni od premiery zdobyło 4 mln wyświetleń.
W ciągu każdego z pierwszych trzech dni od premiery, Marvel Zombies zajmowało 1. miejsce na liście dziesięciu najchętniej oglądanych produkcji w Disney+.
Źródło: thedirect.com
