Nowa animacja Marvela wielkim hitem. Ludzie kochają zombie

Żywe trupy mimo upływu lat nie wychodzą z mody, a zainteresowanie publiczności wcale nie słabnie. Marvel Zombies, pierwszy serial animowany Marvela tylko dla dorosłych, to duży hit.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja. fot. Marvel Studios
Jeszcze kilka lat temu Marvel Studios kojarzyło się głównie z produkcjami przeznaczonymi dla całych rodzin. Tymczasem projekty skierowane wyłącznie dla dorosłych zaczynają odnosić ogromne sukcesy. Deadpool & Wolverine zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office, Daredevil: Odrodzenie otrzymał zielone światło na kolejny sezon, a i Marvel Zombies, pierwsza animacja Domu Pomysłów tylko dla dorosłych, okazuje się być dużym sukcesem.

W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem

Według źródeł The Direct, Marvel Studios jest bardzo zadowolone z wyników nowego serialu animowanego i już myśli o potencjalnych kolejnych historiach, które można opowiedzieć w świecie, w którym znani herosi zostali zmienieni w krwiożercze bestie. To samo źródło twierdzi, że Marvel Zombi są większym sukcesem od 1. sezonu A gdyby...? a nawet znakomicie ocenionego X-Men '97, które w ciągu pięciu dni od premiery zdobyło 4 mln wyświetleń.

W ciągu każdego z pierwszych trzech dni od premiery, Marvel Zombies zajmowało 1. miejsce na liście dziesięciu najchętniej oglądanych produkcji w Disney+

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.
fot. materiały prasowe
Źródło: thedirect.com

Wiktor Stochmal
Tagi:  Marvel Zombies 
