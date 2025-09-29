Reklama
W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem

Najnowsze materiały z planu filmu Spider-Man 4 wyjawiają, jak ma zakończyć się sekwencja z tytułowym bohaterem poruszającym się na czołgu. Z kolei ekranowy Punisher wejdzie w konflikt z jednym z najgroźniejszych złoczyńców Nowego Jorku.
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man 4 - Punisher Marvel/Sony/Fandom Wire
Choć prace na planie filmu Spider-Man 4 po tygodniu przerwy spowodowanej wypadkiem Toma Hollanda mają zostać wznowione dopiero dziś, do sieci trafiło kilka materiałów sprzed całego zdarzenia, które rzucają nowe światło na finał kręconej przez kilkanaście dni sceny z czołgiem. Wygląda na to, że poruszający się na nim i najprawdopodobniej walczący ze znajdującym się w pojeździe złoczyńcą Pajączek przebije się przez ścianę budynku. 

Zaskakujące może być to, że czołg taranuje coś, co swoim wyglądem przypomina więzienie. W sieci pojawiło się kilka spekulacji, że tajemniczy antagonista (bądź Punisher) spróbuje uwolnić skazanych sojuszników; jest też nawet teoria, według której zajście będzie konsekwencją rzucenia pojazdem przez złowrogą wersję Hulka. Istotna informacja: na miejscu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pojawi się Departament Kontroli Szkód, którego członkowie, jak wszystko na to wskazuje, ruszyli w pościg za czołgiem. 

Spider-Man 4 - nowe zdjęcia ze sceny z czołgiem

arrow-left
Spider-Man 4 - nowe zdjęcia ze sceny z czołgiem
Źródło: X/UnBoXPHD
arrow-right

Z kolei scooper Daniel Richtman donosi, że jedną z osi konfliktu w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień stanie się polowanie Punishera na portretowanego przez Marvina Jonesa III Tombstone'a. Nie jest wykluczone, że po ewentualnym osadzeniu Wilsona Fiska w więzieniu w 2. sezonie serialu Daredevil, w Nowym Jorku dojdzie do szeroko zakrojonej wojny gangów - Frank Castle być może będzie chciał położyć jej kres, biorąc na celownik także Lonniego Lincolna. 

Film Spider-Man 4 ma wejść na ekrany kin 31 lipca 2026 roku. 

Źródło: Daniel Richtman/X

Piotr Piskozub
Co o tym sądzisz?
