O czym dokładnie opowie Marvel Zombies? Mamy nowy opis fabuły!

Tajemnica rozwiązana - pojawił się oficjalny opis fabuły Marvel Zombies. Sprawdźcie, jaką historię ma do opowiedzenia nadchodząca propozycja od Marvel Animation.
Tajemnica rozwiązana - pojawił się oficjalny opis fabuły Marvel Zombies. Sprawdźcie, jaką historię ma do opowiedzenia nadchodząca propozycja od Marvel Animation.
Marvel Zombies fot. Marvel Studios
Pojawiła się zaaktualizowana fabuła nadchodzącego serialu animowanego dla Disney+ - Marvel Zombies. W końcu potwierdzono, o czym będzie - wcześniej poznaliśmy już bohaterów poprzez potwierdzanie kolejnych aktorów dubbingowych, którzy użyczą im głosu. 

Marvel Zombies - opis fabuły 

Po tym, jak Avengers zostają opanowani przez plagę zombie, zdesperowana grupa ocalałych odkrywa klucz do powstrzymania supermocnych nieumarłych. Wyruszają w podróż przez dystopijny krajobraz, ryzykując życie i zdrowie, by ocalić swój świat.

Marvel Zombies z wieloma znanymi herosami i złoczyńcami z MCU. Kto będzie wielkim przeciwnikiem?

Marvel Zombies - obsada, data premiery

W obsadzie głosowej pojawią się Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Hawkeye), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel), Hudson Thames (Spider-Man), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (U.S. Agent), Tessa Thompson (Valkyrie) oraz Todd Williams w niepotwierdzonej jeszcze roli.

Za kamerami stoi Bryan Andrews, działając na podstawie scenariusza Zeba Wellsa. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Wells oraz Bryan Andrews, zaś Danielle Costa i Carrie Wassenaar pełnią rolę producentek.

Premiera Marvel Zombies na platformie Disney+ odbędzie się 24 września - niedawno została przyspieszona, bowiem pierwotnie zaplanowano ją na 3 października. Miniserial będzie składał się z 4 odcinków

Źródło: comicbookmovie

