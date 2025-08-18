O czym dokładnie opowie Marvel Zombies? Mamy nowy opis fabuły!
Tajemnica rozwiązana - pojawił się oficjalny opis fabuły Marvel Zombies. Sprawdźcie, jaką historię ma do opowiedzenia nadchodząca propozycja od Marvel Animation.
Pojawiła się zaaktualizowana fabuła nadchodzącego serialu animowanego dla Disney+ - Marvel Zombies. W końcu potwierdzono, o czym będzie - wcześniej poznaliśmy już bohaterów poprzez potwierdzanie kolejnych aktorów dubbingowych, którzy użyczą im głosu.
Marvel Zombies - opis fabuły
Po tym, jak Avengers zostają opanowani przez plagę zombie, zdesperowana grupa ocalałych odkrywa klucz do powstrzymania supermocnych nieumarłych. Wyruszają w podróż przez dystopijny krajobraz, ryzykując życie i zdrowie, by ocalić swój świat.
Marvel Zombies z wieloma znanymi herosami i złoczyńcami z MCU. Kto będzie wielkim przeciwnikiem?
Marvel Zombies - obsada, data premiery
W obsadzie głosowej pojawią się Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Hawkeye), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel), Hudson Thames (Spider-Man), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (U.S. Agent), Tessa Thompson (Valkyrie) oraz Todd Williams w niepotwierdzonej jeszcze roli.
Za kamerami stoi Bryan Andrews, działając na podstawie scenariusza Zeba Wellsa. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Wells oraz Bryan Andrews, zaś Danielle Costa i Carrie Wassenaar pełnią rolę producentek.
Premiera Marvel Zombies na platformie Disney+ odbędzie się 24 września - niedawno została przyspieszona, bowiem pierwotnie zaplanowano ją na 3 października. Miniserial będzie składał się z 4 odcinków.
Źródło: comicbookmovie
