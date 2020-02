Marvel's Avengers - osiągnięcia zdradzają informacje na temat fabuły gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do premiery Marvel's Avengers zostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci już teraz pojawiła się lista osiągnięć, jakie znajdą się w tym tytule. Znajdują się w nich takie, które polegają na zdobyciu konkretnego poziomu doświadczenia postaci czy ukończeniu wybranych misji w określonym czasie. Są jednak też takie, których opisy zdradzają informację na temat historii w grze.

Osiągnięcia zdradzają między innymi postacie, o których do tej pory twórcy gry nie wspominali. Wygląda na to, że w Marvel's Avengers przyjdzie nam walczyć m.in. z MODOK-iem oraz Kree, natomiast główną organizacją przestępczą, której będzie zależało na tym, aby Avengers nie zawiązali się ponownie będzie A.I.M.. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze spekulacje fanów, którzy podejrzewali, że to własnie ta grupa będzie starała się uprzykrzyć życie superbohaterów.

Premiera Marvel's Avengers 4 września na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra, za którą odpowiada Square-Enix nastawiona jest zarówno na rozgrywkę solową jak i w kooperacji.