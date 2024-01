The Sinking City wraca w ręce twórców i... dostanie reedycję

fot. BigBen

The Sinking City w 2019 roku zadebiutowało na PC oraz konsolach poprzedniej generacji, a dwa lata później doczekaliśmy się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Na tym jednak nie koniec. Ukraińskie studio Frogwares, odpowiedzialne za produkcję inspirowaną twórczością Lovecrafta, zapowiedziało kolejną reedycję, w której otrzymamy poprawki oraz dodatek zatytułowany Merciful Madness. Debiut owej reedycji będzie zakończeniem wieloletniej batalii sądowej z wydawcą, firmą Nacon.

Zdaniem ukraińskiego zespołu, wydawca miał opublikować projekt bez zgody Frogwares, a tym samym również bez dzielenia się zyskami ze sprzedaży gry. Deweloperzy nawoływali graczy do bojkotu gry i jednocześnie kierowali sprawy do sądu. Teraz poinformowali ,że udało im się doprowadzić cały konflikt do szczęśliwego dla nich zakończenia.

Data premiery nowego wydania The Sinking City nie została ujawniona. Twórcy zdradzili natomiast, że aktualna wersja gry dostępna będzie do 28 lutego 2024 roku.

