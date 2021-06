Marvel’s Guardians of the Galaxy już oficjalnie! Strażnicy Galaktyki bohaterami nowej gry

fot. Square Enix

Jeszcze przed rozpoczęciem E3 2021 w sieci pojawiły się plotki, które sugerowały, że w trakcie targów zapowiedziana zostanie gra Marvel’s Guardians of the Galaxy od Eidos Montreal i Square Enix. Przeciek ten okazał się być prawdą. W trakcie konferencji japońskiego wydawcy pokazano zwiastun, dłuższy gameplay, a także zapowiedziano, że tytuł ten trafi na sklepowe półki już tej jesieni!

W odróżnieniu od ubiegłorocznych Avengersów, Marvel’s Guardians of the Galaxy będzie tytułem oferującym wyłącznie zabawę dla jednego gracza. Podczas rozgrywki będziemy kontrolować Star-Lorda, wykorzystamy jego blastery i będziemy wydawać polecenia pozostałym Strażnikom. Nie zabraknie tu również wyboru opcji dialogowych oraz czegoś, co przypomina system z gier Telltale - towarzysze będą zapamiętywać podejmowane przez nas decyzje, co prawdopodobnie będzie mieć wpływ na ich stosunek do nas.

Marvel’s Guardians of the Galaxy - premiera już 26 października na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.