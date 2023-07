Marvels - Iman Vellani pracuje nad nowym komiksem Ms. Marvel

Fot. Marvel

Iman Vellani to odtwórczyni Kamali Khan w serialu Disney+ Ms. Marvel oraz filmie Marvels, który ma mieć premierę w listopadzie 2023 roku. Poza aktorstwem, Vellani będzie musiała odnaleźć się w nowej pracy - rozpoczęła prace nad nowym komiksem o swojej bohaterce wraz ze scenarzystą serialu Ms. Marvel Sabirem Pirzadą. Carlos Gomez i Adam Gorham zajmą się rysunkami, a Sara Pichelli zapewni główne okładki.

Oto, co aktorka miała do powiedzenia o komiksie w rozmowie z EW:

- Dla mnie, to jest zdecydowanie bardziej przerażające niż dołączenie do MCU. Te projekty wydają się żyć we własnym wymiarze, więc myślę, że łatwiej mi się oddzielić. Ale możesz trzymać komiks! Nigdy w życiu nic nie napisałam, ale przeczytałam wiele komiksów, więc po prostu napisałam to, co sama chciałabym przeczytać. Dostałam bardzo profesjonalne narzędzie do pisania tego, co jest zasadniczo moim własnym fanfikiem.

Jako ukłon w stronę zakończenia sezonu Ms. Marvel, nowy komiks będzie nosił tytuł: Ms. Marvel: The New Mutant. Podobnie jak jej ekranowy odpowiednik, komiksowa wersja Kamali jest teraz oficjalnie mutantem. To także wyjaśnienie, dlaczego tak szybko wraca, skoro Kamala poświęciła swoje życie w Amazing Spider-Man #26. Współcześni czytelnicy Marvela wiedzą, że X-Men opanowali sztukę przywracania mutantów do życia. Jednakże, jak zapewnia Vellani, nowo odkryty status mutanta nie zastępuje jej wątku Inhuman:

- Chcę bardzo, bardzo jasno podkreślić, że nie omijamy jej przynależności do Inhumans. To część tożsamości Kamali, którą redakcja Marvela i ja bardzo chcielibyśmy zachować i chronić. Nasz komiks będzie absolutnie odzwierciedlać te wszystkie podstawowe tematy tożsamości, które komiksy o Ms. Marvel konsekwentnie eksplorowały - z tymże teraz jest zupełnie nowa etykieta, którą Kamala musi nauczyć się akceptować. To będzie dość szalone. Mam nadzieję, że ci czytelnicy, którzy w pewnym sensie zainteresują się komiksami po serialu Disney+, będą mieli na półkach coś zabawnego, na co warto czekać.

Nowa seria zawiera również przeprojektowany kostium dla Kamali, któy podkreśla jej nowo odkrytą tożsamość mutanta z logiem X-Men zastępującym tradycyjną błyskawicę Ms. Marvel, pochodzącej z czasów Carol Danvers. Podobnie jak oryginalny kostium, ten także został zaprojektowany przez McKelviego. Vellani powiedziała, że jest "wielką fanką" jego prac.

Pirzada, współpracujący z Vellani nad komiksem, o zaangażowaniu aktorki w projekt wypowiedział się w ten sposób:

- W rzeczywistości, praca z Iman była bardzo pouczającym doświadczeniem, ponieważ zna swoje komiksy lepiej niż ja, a to już coś mówi. Rzucała odniesieniami do konkretnych komiksów, które ukazały się, zanim którekolwiek z nas się urodziło. Ma bardzo dobre oko do tego, co składa się na dobrą sekwencję na stronie narysowanej przez artystę. To było bardzo imponujące, zobaczyć ją odnoszącą się do różnych artystów, których śledziła przez lata.

Praca nad komiksem pozwoliła Pirzadzie i Vellani opracowywać moce Kamali, które są bardziej zmiennokształtne niż oparte na energii, jak w serialu. Aktorka stwierdziła, że "uwielbia to":

- Z tymi rozciągliwymi mocami możesz zrobić wszystko. Lubię sprawić, aby było to trochę niejasne, aby artysta mógł mnie zaskoczyć, kiedy dostanę szkice z powrotem, i zawsze tak jest. To naprawdę wyzwalające, móc przedstawiać pomysły i wszystko jest akceptowane, ponieważ mogą to po prostu narysować. Nie ma co się martwić o budżety czy efekty specjalne.

Vellani stała się urzeczywistnieniem marzenia każdego nerda na świecie. Jak sama dodała:

- To niesamowite móc przyczynić się do oficjalnego kanonu komiksów Marvela.