Marvels wśród najgorszych filmów MCU. Ranking ocen krytyków

fot. materiały prasowe

Reklama

Marvels nie został najlepiej przyjęty przez krytyków i zebrał dość mieszane oceny. Jednak udało się filmowi uniknąć wg Rotten Tomatoes statusu "zgniłego", czyli jego procent pozytywnych ocen nie zszedł poniżej określonego pułapu. Jednak nadal najnowsza produkcja MCU jest blisko najgorszej przyjętych przez krytyków tytułów uniwersum. 62% pozytywnych opinii dziennikarzy nie pozwoliło temu filmowi wejść nawet do środka rankingu.

Podobnie, jak dwa najgorsze projekty MCU, Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Eternals, tak Marvels osiągnął CinemaScore na poziomie B, czyli jest to najgorsza ocena widzów w całej historii Filmowego Uniwersum Marvela. CinemaScore to firma przeprowadzająca ankietę wśród widzów filmowych, opuszczających sale kinowe. Nota widowni to średnia ocen wystawionych przez kinomanów tuż po seansie. Wynik opiera się wyłącznie na wstępnych reakcjach publiczności bezpośrednio po obejrzeniu filmu.

MCU - ranking filmów

Tak prezentuje się procent pozytywnych opinii wszystkich 33 tytułów kinowych filmowego uniwersum Marvela.