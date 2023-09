Marvels - to będzie jeden z najtańszych filmów w MCU? Ujawniono budżet

Źródło: Marvel

Ujawniono, jaki budżet zgłoszono do Marvels. Z tych danych wynika, że będzie to jeden z najtańszych filmów MCU. Zobaczcie sami.

W profilu Vanity Fair na temat reżyserki Nii DaCosty pojawiła się informacja, że budżet Marvels wynosi skromne 130 milionów dolarów. Warto umieścić tę kwotę na tle innych filmów MCU z 2023 roku, by mieć jakieś porównanie. Na przykład Ant-Man i Osa: Kwantomania miał kosztować 200 milionów dolarów, a Strażnicy Galaktyki 3 aż 250 milionów dolarów. Być może biorąc pod uwagę niezadowalające wyniki box office najnowszych produkcji Marvela, studio postanowiło zmniejszyć budżet dla solowych filmów.

Co ciekawe, niedawno pojawiło się także doniesienie, że Marvels będzie trwał zaledwie 1 godzinę i 38 minut, co oznaczałoby, że obok takich tytułów jak Niesamowity Hulk czy Thor: Mroczny świat byłby to także jeden z najkrótszych filmów Marvela.

Film Marvels wejdzie na ekrany polskich kin 11 listopada.

