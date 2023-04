Marvels - opis fabuły zapowiada nową organizację. Kim jest czarny charakter?

fot. materiały prasowe

11 kwietnia 2023 roku zadebiutował pierwszy zwiastun superprodukcji Marvels. Po jego premierze amerykańskie media otrzymały informację prasową od Marvel Studios z oficjalnym opisem fabuły. Zapowiada on przygody trzech superbohaterek oraz nową organizację Nicka Fury. Kiedyś była T.A.R.C.Z.A., a teraz jest S.A.B.E.R.

Marvels – opis fabuły

Carol Danvers, znana też jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej superfanką z Jersey City, oraz jej przybraną siostrzenicą, teraz astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat.

Marvels – kim jest czarny charakter?

Według Marvel Studios w Zawe Ashton wciela się w postać zwaną Dar-Benn. Jest ona rewolucjonistką Kree, o której wspomniano w opisie fabuły. W komiksach Dar-Benn był mężczyzną, który dokonał przewrotu w imperium Kree, by przejąć w nim władzę. Tam pomagał mu Ael-Dan, a w filmie prawdopodobnie będzie to postać o imieniu Ty-Rone (Daniel Ings), bo oboje są przedstawieni jako duet czarnych charakterów. To też jest konsekwencją działań Kapitan Marvel, która doprowadziła do problemów w Imperium Kree.

Marvels – premiera w kinach odbędzie się 10 listopada 2023 roku.