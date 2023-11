Marvels - pierwsze reakcje. "Przywraca coś desperacko potrzebnego w MCU"

Marvel/IMAX

Premiera superbohaterskiego widowiska Marvels zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem na platformie X (dawnym Twitterze) pojawiły się już pierwsze reakcje z seansu, ponieważ część widzów udała się na pokazy przedpremierowe. Jaki jest ich werdykt? Zobaczcie sami.

Marvels - pierwsze reakcje

Jenna Anderson z ComicBook.com pochwaliła to, że nowy film MCU jest bardzo przystępny dla widzów, którzy nie oglądali seriali Ms. Marvel czy WandaVision, w których wystąpiły Kamala Khan i Monica Rambeau. Pochwaliła także obsadę, a w szczególności fakt, że Brie Larson miała okazję pokazać nowe oblicza Kapitan Marvel.

@BrandonDavisBD uważa za to, że film jest lepszy od takich ostatnich premier MCU jak Thor: miłość i grom i Ant-Man i Osa: Kwantomania. Także chwali obsadę, choć uważa, że niektóre efekty VFX były dobre, a inne złe.

Carol, Kamala i Monica są naprawdę świetne, szczególnie razem, w bardzo kreatywnych scenach akcji! Pierwsze 25 minut było genialne, za to na samym końcu jest coś ekscytującego ze świata MCU.

@KofiOutlaw to kolejna osoba, która chwali obsadę, jest jednak trochę bardziej krytyczny: jego zdaniem zarówno fabuła, jak i rozwój postaci, są trochę chaotyczne, tak jak walka w trzecim akcje. Zapowiada jednak coś świetnego w scenach po napisach.

@kristenlopez88 twierdzi, że na pewno pojawiły się poważne problemy ze scenariuszem, jednak film jest tak kolorowy i zabawny, że można na to przymknąć oko.

@DrewTailored zapowiada, że seans Marvels to prawdziwa frajda, a film jest zwariowany, radosny i poruszający.

[Marvels] przywraca także coś desperacko potrzebnego w MCU: oczekiwanie na to, co będzie dalej ✨

Za to @joedeckelmeier potwierdza to, że seans Marvels to świetna zabawa, a Kamala, Monica i Carol stanowią świetny zespół. W dodatku zapowiada genialne występy cameo.

