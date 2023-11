Marvels – reżyserka tłumaczy się z opuszczenia produkcji. Nia DaCosta chciał wykorzystać postać ze Strażników Galaktyki 3

fot. Marvel Studios

Marvels wejdzie na ekrany kin już w najbliższy piątek. Marvel Studios musi promować swój nadchodzący film bez wykorzystywania aktorów, którzy mają zakaz brania udziału w akcjach marketingowych, ze względu na trwający strajk SAG-AFTRA. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby reżyserka Nia DaCosta mogła udzielać wywiadów, a w jednym z nich został poruszony wątek z raportu Variety. Oskarżono w nim, że twórczyni opuściła studio w styczniu bieżącego roku, aby przygotować się do nakręcenia kolejnego swojego filmu Hedda, gdy prace nad postprodukcją Marvels wciąż trwały.

Marvels - Nia DaCosta odniosła się do zarzutów o opuszczeniu produkcji

W rozmowie z Jake’iem Hamiltonem powiedziała:

Przesunęli datę premiery filmu cztery razy, więc zamiast dwuletniego procesu, w który byłam głęboko zaangażowana, stało się to pracą trwającą trzy i pół roku. Po każdym przesunięciu daty debiutu oni wiedzieli, że mam inne obowiązki, które na mnie czekają. Opóźniałam to, ale w końcu wszyscy wiedzieliśmy, że jeśli znowu opóźnią premierę, będę musiała wyjechać z Los Angeles i nie będę mogła pracować nad postprodukcją Marvels osobiście. Więc wymyśliliśmy sposób, aby robić to zdalnie. Stworzyliśmy razem najlepszy sposób, zanim wyjechałam, aby rozpocząć przygotowania do mojego następnego filmu. W tamtym momencie wszyscy byli już pewni, czym ma być ten film. To naprawdę nie było tak dramatyczne, jak ludzie myślą.

W tym samym wywiadzie Nia DaCosta ujawniła, że zaproponowała Marvelowi kilka pomysłów na kontynuację Kapitan Marvel, które zostały odrzucone. Reżyserka chciała w swoim filmie wykorzystać postać Adama Warlocka, ale studio odmówiło, ze względu na dodanie bohatera do Strażników Galaktyki 3. Twórczyni chciała również zawrzeć w Marvels wątek podróży w czasie, który ostatecznie nie znalazł się w filmie.

Marvels – fabuła

Carol Danvers, znana także jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego zdarzenia jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej największą fanką z Jersey City, oraz przybraną siostrzenicą, astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat przed nowym zagrożeniem.

Marvels pojawi się w polskich kinach już 10 listopada.