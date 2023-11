Marvels - reżyserka chciała więcej [SPOILER] w filmie. Walczyła o to z Kevinem Feige

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W scenie po napisach Marvels czekała na fanów niespodzianka w formie dwóch mutantów. Jednym z nich był Hank McCoy przywdziany w CGI jako dobrze znany fanom Bestia, a drugim tajemnicza postać grana przez Lashanę Lynch, która wyglądała jak matka Moniki Rambeau z Ziemi-616. Okazuje się jednak, że w filmie mogło pojawić się jeszcze więcej X-Menów. Przynajmniej, gdyby zależało to od reżyserki.

Marvels - reżyserka chciała więcej X-Menów w filmie

Nia DaCosta, reżyserka Marvels, chciała by w filmie było więcej X-Menów. Poinformowała o tym w wywiadzie, który możecie zobaczyć poniżej. Niestety, artystka nie wyjawiła, jakich mutantów chciała dodać. Bestia jednak wspomniał o Charlesie Xavierze w scenie po napisach, więc mogło chodzić między innymi o niego.

Chciałam przekonać Kevina [Feige - przyp. red.] - tego dotyczyła jedna z naszych walk - do dodania więcej X-Menów. Odpowiedział, że musimy podejść do tego z głową, jak dorośli. Dlatego to on jest szefem. [śmiech] Zna się na tym lepiej ode mnie. Ja jestem nerdem, nad którym trzeba zapanować. [...]

Chcielibyście zobaczyć więcej X-Menów w Marvels? A może Kevin Feige, prezes Marvel Studios, podjął dobrą decyzję, studząc zapał reżyserki? Dajcie znać, co myślicie.

