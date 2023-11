Marvels - aktor komentuje swoje głośne cameo. Ma nadzieję, że TA POSTAĆ zadomowi się w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

W scenie po napisach Marvels na fanów czekało zaskakujące cameo. Jeśli nie chcecie sobie zaspojlerować jakie, to dobra chwila, by zapisać sobie ten artykuł na później i przestać czytać. Za to tych, którzy z nami zostali, zapraszam do dalszej lektury.

W scenie po napisach Marvels pojawił się Kelsey Grammer. Aktor ponownie zagrał Bestię, w którego wcielił się już w filmie X-Men: Ostatni bastion. To cameo wzbudziło wiele emocji, ponieważ fani od dawna czekają na pojawienie się mutantów w MCU, a ten krótki występ dowodzi, że ta chwila może zbliżać się wielkimi krokami.

Marvels - aktor komentuje swoje głośne cameo.

Grammer w rozmowie z TheWrap skomentował swoje cameo w Marvels. Wygląda na to, że czuje, że fani nie widzą jego postaci po raz ostatni w MCU.

Mam nadzieję [że znów go zobaczycie]. Mogę powiedzieć z pewną dozą pewności siebie, że tak się właśnie stanie. Bardzo bym tego sobie życzył.

Grammer dodał, że był bardzo szczęśliwy, widząc pozytywne reakcje fanów na swoje cameo.

Zawsze chciałem wrócić do tego bohatera. Widzę ją jako niezwykłą postać [...]. Jestem zachwycony, że Bestia jest z powrotem w grze i mam nadzieję, że wróci na dobre.

Young Avengers - kto może dołączyć do grupy w MCU?