Marvels - wideo promocyjne. Jest nawiązanie do sceny po napisach z Ms. Marvel!

fot. materiały prasowe

Reklama

Film Marvels w reżyserii Nii DaCosty zyskał nowy zwiastun, w którym znalazło się wiele niepublikowanych wcześniej ujęć.

W scenie po napisach finału serialu Ms. Marvel od Disney+ można było zobaczyć Kamalę Khan, która gdzieś się teleportowała, tylko po to by na jej miejsce pojawiła się Kapitan Marvel. W nowym wideo widzimy, co dzieje się bezpośrednio po ostatniej serialowej sekwencji.

Obejrzyj wideo poniżej:

Nowy materiał filmowy wyjaśnia również w jaki sposób moce trzech bohaterek (Carol Denvers, Kamali Khan, Moniki Rambeau) się ze sobą łączą oraz jak prawdopodobnie będzie wyglądać ostateczne starcie tria z Dar-Benn.

Marvels - o czym jest?

Carol Denvers, czyli Kapitan Marvel po odzyskaniu świadomości, mści się na Najwyższej Inteligencji, tym samym powodując destabilizację wszechświata, z którą teraz musi się uporać. Obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree i od tego momentu jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (Ms Marvel) i Moniką Rambeau. Niebanalne trio, czyli Kapitan Marvel, jej superfanka z Jersey City oraz przybrana siostrzenica-astronautka muszą nauczyć się współpracować, aby uratować wszechświat.

Film Marvels w kinach od 10 listopada.