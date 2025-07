Fantastyczne zwierzęta: Johnny Depp szczerze o zwolnieniu. Było pokłosiem walki z Amber Heard

fot. Warner Bros.

Johnny Depp zagrał Gellerta Grindelwalda w dwóch odsłonach serii Fantastyczne zwierzęta. Studio zastąpiło go jednak Madsem Mikkelsenem w trzecim filmie, czyli Tajemnicach Dumbledore'a. Choć występ nowego aktora został raczej ciepło przyjęty, to sam sequel nie zrobił dużego wrażenia na widzach i postanowiono zrezygnować z kolejnych części. Finału przygód bohaterów prawdopodobnie już nigdy nie zobaczymy.

Niektórym fanom nie spodobało się zwolnienie Johnny'ego Deppa i zamierzali bojkotować film (choć równie dobrze za kiepskie wyniki w kasie biletowej może być odpowiedzialna sama jakość produkcji, którą krytykowano). Studio postanowiło zrezygnować ze współpracy z aktorem w związku z oskarżeniami Amber Heard, które były początkiem długiej i głośnej batalii prawnej byłych partnerów. Teraz gwiazdor Piratów z Karaibów postanowił szerzej skomentować taką decyzję Disneya.

Fantastyczne zwierzęta: Johnny Depp szczerze o zwolnieniu

Słuchaj, mówili wiele rzeczy na mój temat światu, ale nie obchodzi mnie to. Nie kandyduję o urząd. Wszystko zatrzymało się w milisekundzie, gdy byłem w trakcie kręcenia filmu. Powiedzieli mi, że chcieliby, bym zrezygnował. Ale to, co wtedy usłyszałem, to: chcemy, żebyś udał się na emeryturę – powiedział Johnny Depp w wywiadzie dla The Telegraph.

Zapytany, jak wtedy zareagował, aktor odpowiedział:

Pierdo***e się. Jest mnie o wiele za dużo, żeby mnie zabić. Jeśli myślicie, że możesz mnie skrzywdzić bardziej, niż już zostałem, to jesteście w błędzie.

Na razie Johnny Depp powoli wraca do aktorstwa po kontrowersjach, przez które musiał odejść z Tajemnic Dumbledore'a. W ostatnich latach widzieliśmy go w takich produkcjach jak Minamata i Kochanica króla Jeanne du Barry. Na razie jednak nie zagrał w żadnym naprawdę dużym projekcie. Może się to jednak zmienić, ponieważ krążą plotki, że Disney chce go z powrotem, by zagrał w kolejnej części Piratów z Karaibów.

