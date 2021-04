Marzec'68 - TVP tworzy film o protestach studentów z 1968 roku

materiały prasowe

Trwają zdjęcia do filmu Marzec'68, opartego na faktach dramatu, który skupia się na trudnej miłości dwojga młodych ludzi, Janka i Marty. Tłem dla ich historii są wydarzenia z marca 1968 roku, kiedy to rozpoczęły się protesty studentów w takich miastach jak Gdańsk, Warszawa, Kraków i Poznań. Były one spowodowane zakazem wystawiania Dziadów. Produkcja obejmuje okres od demonstracji do przemówienia Władysława Gomółki z 19 marca.

W obsadzie znajdują się Vanessa Alexander, Ignacy Liss, Ireneusz Czop, Edyta Olszówka, Mariusz Bonaszewski, Anna Radwan, Radosław Krzyżowski, Jacek Król, Marcin Sztabiński, Nikodem Rozbicki i Mikołaj Kubacki.

Zdjęcia do projektu trwają obecnie w Warszawie i okolicach. Prace na planie mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku. Obraz reżyseruje Krzysztof Lang.

Marzec'68 to drugi duży, samodzielny projekt filmowy TVP. Pierwszym był biograficzny Zenek, opowiadający o życiu Zenka Martyniuka.