Najlepsze filmy sensacyjne w TVP VOD - przegląd tytułów, które warto obejrzeć

Przeglądając ofertę TVP VOD, bez trudu natkniemy się na wiele ciekawych tytułów, które zdecydowanie warto zobaczyć, a niekoniecznie łatwo dorwać je gdzieś indziej. Znajdziemy tu kino gatunkowe, niszowe, mainstreamowe, artystyczne, ale także spektakle, sporo ciekawych, festiwalowych dokumentów i wiele innych. Przy tej mnogości postanowiliśmy pochylić się nad poszczególnymi typami kina – dziś będzie to film sensacyjny, czyli swoista odmiana, do której zaliczyć możemy kilka gatunków, jak choćby filmy kryminalne, thrillery czy nawet westerny. Dla ułatwienia sugerujemy się podziałem, którego TVP VOD dokonało w swojej bibliotece. Poniżej znajdziecie część najciekawszych propozycji z tej właśnie odmiany rodzajowej. Zapraszamy!

Film przeszedł w Polsce bez większego echa, choć oferuje dynamiczną akcję i trzyma w napięciu, będąc jednocześnie obrazem zaangażowanym politycznie. Jasne, dużo tu sztafażu gatunkowego, ale to niespodziewanie ciekawy głos w dyskusji. W filmie Robert Miller (Richard Geere) jest czarującym miliarderem. Należy do elity nowojorskiej finansjery, ma wspaniałą i lojalną żonę Ellen oraz córkę, Brooke. Korzysta ze swojego bogactwa, by żyć według własnych zasad. Jednak kim naprawdę jest R. Miller? Zupełnie niespodziewanie bohater znajduje się w centrum tragicznych wydarzeń, które mogą zrujnować jego dotychczasowe życie.

Posępni bohaterowie, gęsta atmosfera i znakomity Denis Villeneuve za sterami, który nie śpieszy się, ale cegiełka po cegiełce rozbudowuje nieprawdopodobne napięcie – to kryminał z krwi i kości! Bohaterowie (fenomenalna obsada: Jackman, Gyllenhaal, Davis, Dano) raz po raz przekraczają granice moralności. Postaci, które na początku budzą współczucie, wraz z rozwojem akcji zmieniają się. To świat, w którym nikomu nie można ufać i każdy ma coś na sumieniu.

Historia inspirowana biografią legendy Dzikiego Zachodu, czyli Butcha Cassidy. Film dostał 11 nominacji do hiszpańskich nagród filmowych Goya; zdobył cztery statuetki. W obsadzie znakomici aktorzy, m.in. Sam Shepard i Stephen Rea. Pełen smutku i atmosfery przemijania, wyreżyserowany z rzemieślniczą precyzją western.

Poruszający się na wózku reporter radiowy dostaje anonimową informację o popełnieniu przestępstwa. Gdy zaczyna badać sprawę, na jego drodze staje piękna i tajemnicza Fiona, która wprowadza go w świat nieoczywisty, zaskakujący i niebezpieczny. Mężczyzna rozpoczyna proces mrocznej samorealizacji. Udany debiut reżysera – oryginalny, świetnie zagrany, angażujący i nieprzewidywalny.

Przygnębiający - nie tylko fabularnie. Niepozorna opowieść z mocnym zakończeniem, którego nikt się nie spodziewa. Im dalej, tym bardziej wciąga. Świetnie ukazane procedury szpiegostwa - to kino zaintryguje Was jednak niezależnie od tego, czy lubicie szpiegowskie filmy. Pokrótce: pewien tajemniczy Czeczen Issa zgłasza się do jednego z banków w Hamburgu z żądaniem wypłacenia zdeponowanej przed laty fortuny, czym wzbudza niepokój niemieckiego kontrwywiadu. W roli głównej wyśmienity Philip Seymour Hoffman.