Masters of the Universe: Revelation - fani zaniżają ocenę serialu Netflixa. Co na to Kevin Smith?

Historia serialu Władcy wszechświata: Objawienie rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się kreskówka He-Man i Władcy Wszechświata. Po destrukcyjnej bitwie pomiędzy He-Manem i Szkieletorem, Eternia jest zagrożona, a obrońcy rozrzuceni po różnych miejscach. Dekady tajemnic rozbiły ich jedność. Teela jest jedyną osobą, która może ich pogodzić i rozwiązać tajemnicę zaginionego Miecza Mocy. Muszą ścigać się z czasem, aby uratować Eternię i całą galaktykę.

Nowy serial Kevina Smitha spotkał się jednak z krytyką wśród wielu fanów. W tym momencie ocena publiczności w serwisie Rotten Tomatoes wynosi 32% pozytywnych recenzji, zaś procent ocen krytyków wynosi 94%. Skąd ta rozbieżność?

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery.

Okazuje się, że nie wszystkim przypadła do gustu decyzja o odsunięciu z pierwszego planu postaci He-Mana. Wielu oceniających zobaczyła tylko pierwszy odcinek, w którym najpotężniejsza postać w tym świecie umiera w obronie Eternii, co wywołało ogromne zdziwienie i sprzeciw fanów, dających produkcji jedną gwiazdkę ocen i ostro krytykując decyzje Kevina Smitha. Jednak kolejne odcinki pokazują nam, że śmierć bohatera prawdopodobnie jest permanentna, co sprawia jednocześnie, że He-Man nie będzie istotną postacią dla tego serialu. Kevin Smith odniósł się do krytyki w rozmowie z Variety.

To było ciekawe zobaczyć, kto tak naprawdę jest zagorzałym fanem. Ponieważ każdy, kto mówi: Rany, za mało jest tutaj He-Mana, lub coś w tym rodzaju, nie rozumie serialu, na którym się opieramy. Były epizody, w których stracił miecz i nigdy nie zmienił się w He-Mana. Nie było tak, że zawsze ratował sytuację. Jego przyjaciele mu pomagali. To był ważny punkt serialu

Jednocześnie twórca sporo miejsca poświęcił porównaniom z produkcją z lat 80., która ze względu na bycie produktem swoich czasów, napotykała wiele ograniczeń. Smith zauważa, że to świetny moment żeby nie tylko opowiadać historię w duchu serialu, ale dopowiedzieć do niego coś nowego.

Twórca na swoim Twitterze odpowiedział fanom proszącym o szybkie wypuszczenie kolejnych odcinków. Twórca zapowiedział, że prace postępują w dobrym tempie i niedługo pozostałe epizody z drugiej części sezonu zostaną ukończone. Jak zdradził w swoim wpisie, zostały ostatnie szlify:

