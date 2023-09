Masters of the Universe: Revolution - klip z nowego sezonu. Na takiego He-Mana czekaliśmy

fot. materiały prasowe

Masters of the Universe: Revolution, czyli kontynuacja serialu Netflixa Władcy wszechświata: Objawienie zbliża się wielkimi krokami. Rusza promocja i w jej ramach Netflix opublikował pierwszy klip. W nim widzimy to, na co czekaliśmy: He-Mana w akcji w walce z gigantycznym szkieletem.

Masters of The Universe: Revolution - klip

W klipie He-Man z zaskakującym sojusznikiem walczy z Scareglowem, czyli dużym zielonym szkieletem. Zobaczcie i oceńcie sami.

Kevin Smith, showrunner, scenarzysta i twórca Objawienia, powraca w tym serialu w tej funkcji. W anglojęzycznym dubbingu usłyszymy takich aktorów jak Chris Wood (He-Man), Mark Hamill (Szkieletor), Melissa Benoist (Teela), Meg Foster (Motherboard), Kevin David (Hordak) i Willliam Shatner w nieznanej jeszcze roli. Historia jest kontynuacją fabularną Objawienia.

Masters of the Universe: Revolution - premiera w 2024 roku w Netflixie.