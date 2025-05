Nowe zdjęcia z planu Masters of the Universe. Zodak, Perfuma i inni!

fot. materiały prasowe

Obecnie nadal trwają zdjęcia do filmu Masters of the Universe, czyli aktorskiej wersji popularnej kreskówki, która w Polsce nosiła nazwę Władcy wszechświata. Niedawno wyciekły pierwsze zdjęcia z planu, a teraz pojawiło się ich jeszcze więcej. Tym razem pozwalają one rzucić okiem na postaci poboczne, które zobaczymy w produkcji. Wśród nich można zauważyć:

King Hissa

Perfumę

Zodaka

Bow

Netossę

Masters of the Universe – opis fabuły

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znajdują się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.