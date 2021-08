Yahya Abdul-Mateen II o Matriksie 4 i większej roli Black Manty w Aquamanie 2

fot. Warner Bros.

W superbohaterskiej produkcji Aquaman Yahya Abdul-Mateen II nie odegrał kluczowej roli. Wcielił się tam w postać o pseudonimie Black Manta oraz jego alter-ego Davida Kane'a. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter odtwórca tej roli zdradził, że w Aquaman: The Lost Kingdom jego postać zostanie bardziej rozwinięta. Uważa, że scenariusz sequela jest lepszy niż ten z pierwszej części, co dało aktorom kilka dobrych, fabularnych momentów do zagrania. W Aquamanie pokazano niektóre z motywacji Black Manta, a w nowej odsłonie Abdul-Mateen II stwierdził, że musiał się trochę bardziej "nagimnastykować i zdyszeć". Twierdzi, że pokaże bohatera w nieco innym świetle.

Przypomnijmy, że amerykańska premiera Aquaman: The Lost Kingdom jest zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku. A w głównych rolach wystąpią: Jason Momoa, Amber Heard i Patrick Wilson. Za kamerą stoi twórca pierwszej części, James Wan.

Yahya Abdul-Mateen II nie tylko wystąpi w drugiej części Aquamana, ale również w wyczekiwanej czwartej odsłonie Matrixa. Fabuła tej produkcji jest trzymana w tajemnicy. Nie wiadomo kogo zagra aktor, ale mówi się, że wcieli się w młodego Morfeusza. Obsada filmu oraz sposób realizacji zrobiła na Abdulu-Mateenie II spore wrażenie.

Pamiętam Keanu [Reevesa] i jego pierwszą kwestię. Spojrzałem w górę, a tam był Keanu i powiedziałem: „O cholera, naprawdę jestem w Matriksie". Do tego ta technologia zastosowana przez Lanę [Wachowski], sposób kręcenia, sprzęt do filmowania, których nigdy wcześniej nie widziałem. To było naprawdę ciekawe grać w Matriksie 4 w czasie, gdy świat był tak wypaczony, a rzeczywistość tak zniekształcona. Może cię on trochę przerazić, jeśli mu na to pozwolisz.

W obsadzie widowiska znajdują się również Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Lambert Wilson, Christina Ricci, Jada Pinkett-Smith. Premiera filmu w kinach w USA oraz na platformie HBO Max 22 grudnia.