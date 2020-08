Matrix 4 - jaki powód ponownego uruchomienia symulacji? Nowa teoria fanowska

fot. Warner Bros.

Matrix 4 to bardzo oczekiwany przez fanów film, wokół którego namnaża się coraz więcej niewiadomych dotyczących fabuły. To pozostawia pole do pojawiania się coraz to ciekawszych teorii fanowskich dotyczących tego, co zobaczymy w filmie. Interesująca jest najnowsza z nich. Otóż jak wyjaśnił Morfeusz Neo w pierwszym filmie, Matrix powstał po wojnie jako narzędzie do kontrolowania ocalałych ludzi. Jednak wielu zakwestionowało pojęcie człowieka jako wydajnego źródła energii dla takiego rodzaju zapotrzebowania energetycznego, jakiego wymagałyby maszyny. Teoria ta sugeruje, że ludzie są wykorzystywani przez maszyny nie jako źródło energii, ale jako organiczny typ procesora. Widząc techniczną wydajność ludzkiego umysłu, maszyny stworzyły Matrix jako sposób na rozszerzenie własnych możliwości technicznych. Dla przypomnienia taka koncepcja była częścią oryginalnego scenariusza pierwszej części.

Pozostaje jeszcze kwestia powrotu starych bohaterów. Według teorii Neo, Trinity i Morfeusz byli dobrze znani w systemie symulacji jako buntownicy, którzy często włamywali się, aby uwolnić ludzkie umysły. Jeśli Neo powróci jako najnowsza wersja wybrańca, zrestartowany Matrix mógłby teoretycznie znaleźć sposób na włączenie Trinity i Morfeusza jako programów AI opartych na ich starych osobowościach, być może nawet przekształconych w Agentów Matrixa. Jest jeszcze całkowicie przeciwna kwestia, mianowicie nasi starzy bohaterowie będą czującymi programami sprzymierzonymi z ludzkimi buntownikami.

Matrix 4 - premiera filmu w USA 1 kwietnia 2022.