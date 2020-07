Matrix 4 - czy w filmie zobaczymy podróże w czasie? Nowa teoria fanowska intryguje

fot. Warner Bros.

Matrix 4 to zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych przez kinomanów filmów najbliższych lat. Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe teorie fanowskie dotyczące tego, co możemy zobaczyć w filmie. Najnowsza mówi o tym, że w produkcji zobaczymy podróże w czasie. Według teorii wszystko, co do tej pory działo się z Matriksie było liniowe, zatem są tutaj możliwe czasowe eskapady. Sugeruje się, że odpowiedzialne za technologię, która to umożliwi będą maszyny, ponieważ ludzkość, po latach zniewolenia przez maszyny może nie mieć możliwości do prowadzenia naukowych projektów.

Teoria mówi, że Neo i Trinity będą podróżować w czasie, jednak tylko w ramach Matrixa. Otrzymają w ten sposób od maszyn również dostęp do wszystkich wcześniejszych wersji systemu, czyli co najważniejsze będą mogli spotkać poprzednich wybrańców. I tutaj pojawia się kwestia młodszej wersji Morfeusza, którą mogliby spotkać nasi bohaterowie. Wcześniej w sieci pojawiły się plotki, że w filmie zobaczymy tę postać, a podróże w czasie to jedyny, możliwy sposób, aby Neo i młody Morfeusz spotkali się w historii. W teorii pojawia się kwestia, że dane podróże w czasie mogą być po prostu echem bez żadnych konsekwencji, jednak jak wiadomo śmierć w Matriksie kończyła się również śmiercią w realu, więc maszyny mogłyby opracować technologię, w której podróże miałyby wpływ na wydarzenia w prawdziwym świecie. Dla przykładu, jeśli Neo w przeszłości zabiłby Morfeusza, nie doszłoby do wydarzeń znanych z trylogii i świat nie zostałby ocalony.

