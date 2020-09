Matrix 4 - Yahya Abdul-Mateen II o swojej reakcji po przeczytaniu scenariusza

Źródło: WarnerBros.

The Matrix 4 wzbudza wiele emocji wśród fanów. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss. Jedną z nowych twarzy w serii będzie Yahya Abdul-Mateen II, który zagra jedną z ról. Nie znamy na razie szczegółów dotyczących fabuły, ale wygląda na to, że współscenarzystka Lana Wachowski stworzyła najwyraźniej coś naprawdę interesującego.

W nowym wywiadzie aktor Yahya Abdul-Mateen II zdradza, że fani otrzymają historię, której się nie spodziewają.

Moją reakcją na scenariusz było: Wow, ludzie naprawdę to polubią. Podoba mi się to. Widzowie będą naprawdę zadowoleni. - powiedział Abdul-Mateen II portalowi Collider. - Jest to coś innego, ale też to samo, wiesz, że dzieje się to w tym samym czasie. Jest to więc naprawdę, bardzo inteligentna mieszanka tego co chcemy i czego możemy nawet nie wiedzieć, że chcemy.

Aktor wspomina też swoje pierwsze spotkanie z reżyserką. Zdradza, że trudno nazwać to przesłuchaniem. Była to raczej rozmowa polegająca na tym, aby twórczyni mogła lepiej poznać aktora, jego historię i to, jakim jest człowiekiem. Wahowska nie tyle chciała stworzyć w ten sposób obsadę, co rodzinę, która pracować będzie nad wspólnym i oczekiwanym projektem.

Zdjęcia do filmu zostały wznowione w Berlinie. Nową datą premiery filmu jest 1 kwietnia 2022 roku.