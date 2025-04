Czy tak w Avengers: Doomsday wygląda Doom? Tylko spójrzcie na fryzurę Downeya Jr.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Albo to rewolucyjna wiadomość związana z Avengers: Doomsday, albo w sieci powstało wiele hałasu o nic. Od wczoraj część z amerykańskich portali zajmujących się tematyką popkulturową przekazuje dalej kartkę zachęcającą do wzięcia udziału w londyńskim przyjęciu z okazji urodzin Roberta Downeya Jr., który skończył 60 lat w miniony piątek. Składa się tak, że na rzeczonym zaproszeniu widzimy Doktora Dooma, co zrodziło mnóstwo spekulacji, że złoczyńca dokładnie tak będzie prezentował się w filmie MCU.

Tropem w tej sprawie jest identyczna fryzura antagonisty i Downeya Jr.; aktor w zaskakujących, kręconych włosach został sfotografowany nawet na wspomnianym wcześniej przyjęciu. Spójrzcie sami:

Utrzymany w wojskowym stylu, zielony garnitur, fioletowy płaszcz i wyraźnie kojarząca się ze zbroją Iron Mana maska zrodziły wśród internautów mnóstwo dyskusji. Zauważa się, że kostium Dooma - o ile tylko faktycznie zobaczymy go w Avengers: Doomsday - znacznie różni się od stroju postaci, który ujawniały grafiki koncepcyjne. Zdaje się on hołdować militarnemu, naukowemu i królewskiemu pochodzeniu łotra.

Część z komentatorów zakłada, że Doom - zanim stanie się Bogiem Imperatorem i przymierzy kostium podobny do tego, który noszą widoczne na dole zaproszenia Doomboty - będzie po prostu wykorzystywał podobieństwo do zmarłego Iron Mana; nie jest nawet wykluczone, że obie postacie nie są swoimi wariantami.

Avengers: Doomsday ma datę premiery ustaloną na 1 maja 2026 roku.