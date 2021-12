Matrix Zmartwychwstania - Jada Pinkett Smith spędzała 5 godzin na charakteryzacji. Tak to wyglądało

fot. materiały prasowe

Słyszeliśmy już informacje, że Jada Pinkett Smith przechodziła aż 5-godzinny proces charakteryzacji, by w filmie Matrix Zmartwychwstania postać Niobe wyglądała jak staruszka. Aktorka zdecydowała się podzielić filmikiem na Instagramie, który w skrócie pokazuje, jak ten proces wyglądał. Co prawda, na ekranie widzimy też młodą Niobe, ale są to ujęcia retrospekcji wzięte z poprzednich części.

Jada Pinkett Smith jako Niobe

Jada Pinkett Smith odgrywała ważną rolę też za kulisami filmu Matrix 4. Informację wyjawiła Priyanka Chopra, która wcieliła się w postać dorosłej Sati. Nowy Matrix był jej pierwszym projektem, który kręciła po lockdownie i była tym przerażona.

- Byliśmy jedynymi ludźmi na planie, którzy musieli zdejmować maseczki, by wykonać pracę. Jestem astmatyczką, mój mąż [Nick Jonas przyp. red.] jest cukrzykiem, więc było to bardzo przerażające. Pamiętam, że płakałam, a Jada leciała ze mną samolotem. Ona jest prawdziwą liderką. Trzymała mnie za rękę i mówiła: zrobimy to razem. Jest najlepsza, kocham ją!

Matrix Zmartwychwstania jest wyświetlany na ekranach kin w Polsce. W USA natomiast miał premierę hybrydową, więc tylko tam jest również dostępny w platformie HBO Max.

