Spider-Man: Bez drogi do domu ma już miliard dolarów. Przeciętny strat Matrixa 4

Źródło: Marvel/Sony

Drugi weekend filmu Spider-Man: Bez drogi do domu przypadł w święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z oczekiwaniami film zanotował niski spadek frekwencji w wysokości 53%. W 5-dniowym okresie świątecznym (22-26 grudnia) osiągnięto 138,6 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 467,3 mln dolarów. Ze świata przynosi 121,4 mln dolarów z 61 krajów, więc wyraźnie widzowie spędzili święta w kinie. Sumując, na koncie 1,05 mld dolarów. Jest to pierwszy film czasów pandemii, który przekroczył tę kwotę. Budżet nie jest znany, ale spekuluje się, że może sięgać 200 mln dolarów.

Według analiz do tej pory w Ameryce Północnej sprzedano 38 mln biletów. To oznacza, że do kina na przygody Spider-Mana wybrało się tyle osób, ile mniej więcej mieszka w Polsce.

Drugie miejsce to animacja Sing 2, która w 5-dniowym okresie zebrała 41 mln dolarów. Ze świata zebrał 24,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 65,8 mln dolarów.

Wyższość animacji musiała uznać superprodukcja Matrix Zmartwychwstania, która ląduje na trzeciej lokacie z wynikiem 22,5 mln dolarów. Pamiętajmy, że jest to premiera hybrydowa, więc film był od razu dostępny w USA w platformie streamingowej HBO Max. Na świecie osiągnął 47,3 mln dolarów wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Sumując, na koncie znajduje się 69,8 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów.

Czwarta lokata to dramat sportowy oparty na faktach pod tytułem American Underdog: The Kurt Warner Story. Zbiera on 6,2 mln dolarów z 3 dni.

Fatalnie poradził sobie King's Man: Pierwsza misja, który debiutuje na piątym miejscu z wynikiem 6,1 mln dolarów z 3 dni (10 mln dolarów z 5 dni). Budżet nie jest znany, ale poprzednie części kosztowała jakieś 100 mln dolarów.

