Matrix: Zmartwychwstania - kategoria wiekowa ustalona. Taka sama jak przy poprzednich odsłonach

Matrix: Zmartwychwstania zadebiutuje w kinach pod koniec roku, a zatem to dobry czas do ujawnienia kolejnych informacji na temat produkcji. Tym razem dowiadujemy się o kategorii wiekowej, którą sklasyfikowano jako R. W argumentacji czytamy, że obraz zawiera "przemoc i wulgaryzmy". Mamy więc taką samą sytuację, jaka miała miejsce przy poprzednich odsłonach z trylogii. Wtedy także filmy uznano w kategorii dla widzów dorosłych ze względu na przemoc oraz język. W drugiej części była także scena miłosna. Chociaż marka nigdy nie słynęła z krwawych pojedynków, to jednak widać ulgę wśród fanów, że nie próbuje się dostosować filmu do niższej kategorii w celach zarobkowych.

W filmie obserwować będziemy świat dwóch rzeczywistości — codzienności i tego, co się za nią kryje. Bohaterem będzie Thomas Anderson, który raz jeszcze będzie musiał podążyć za białym królikiem. Wybór, będący iluzją, wciąż jest jedyną drogą do lub z Matrixa, który jest silniejszy i bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej.

Matrix: Zmartwychwstania

W obsadzie powracają Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Jada Pinket Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingian) i Daniel Bernhardt (agent Johnson). Do obsady nowej części dołączyli Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt i Brian J. Smith.

Matrix 4 - premiera filmu w kinach w USA oraz na platformie HBO Max 22 grudnia.