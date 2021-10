Uncharted - premiera zwiastuna lada dzień? Spekulacje krążą po sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Uncharted to filmowa adaptacja gry wideo, w której widzowie będą śledzić losy poszukiwacza skarbów, Nathana Drake'a (Tom Holland), oraz jego mentora, Victora "Sully'ego" Sullivana (Mark Wahlberg). To widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonej dwójki protagonistów. Sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - Eldorado. Oprócz odtwórców ról głównych bohaterów w obsadzie znajdują się: Antonio Banderas, Tati Gabrielle oraz Sophia Taylor Ali jako Chloe Frazer, która w grach była miłością Nathana.

Według doniesień Daniela Richtmana, zazwyczaj doskonale poinformowanego w kwestiach nadchodzących premier dziennikarza, pierwszy zwiastun Uncharted pojawi się już jutro, 21 października. Sony Pictures nie podało w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji, lecz w sieci podkreśla się, że nastał już właściwy moment na premierę materiału.

W 2020 roku ogłoszono, że twórca pierwszego Venoma, Ruben Fleischer, zajmie się reżyserią filmu, a scenariusz napiszą Art Marcum i Matt Holloway (Iron Man). Produkcja Uncharted trwała przez cały rok. Po wielokrotnych opóźnieniach spowodowanych pandemią COVID-19 film ostatecznie trafi do kin 18 lutego 2022 roku.